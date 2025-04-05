Кнайсль рассказала, что ее больше всего восхищает в русских

Своими мыслями о загадочной русской душе она поделилась в эфире телеканала «СПАС».

Кнайсль рассказала, что только начинает разгадывать русскую душу и в первую очередь чувствует, что русские люди отличаются добротой, сердечностью и удивительной способностью прощать. Это качество у русских превыше всего, сказала она.

Кнайсль призналась, что ее удивляет то, что русские смогли простить немцев после Второй мировой войны.

«Я совсем другая. У меня нет вашей замечательной русской души. Я не думаю, что я такой уж неприятный человек. Но у меня определенно не такое большое сердце, как у русских», - добавила экс-глава МИД Австрии.

Ранее Кнайсль заявила, что приезд Трампа в Москву на 9 Мая станет символичным.