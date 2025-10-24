Экс-глава Ростова Логвиненко останется под стражей до декабря

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону постановил оставить экс-главу города Алексея Логвиненко под стражей до 23 декабря 2025 года по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает « Коммерсантъ ».

Алексей Логвиненко подозревается в том, что он привлек кредит коммерческого банка вопреки требованиям бюджетного законодательства. По данным следствия, действия бывшего главы администрации города нанесли ущерб городскому бюджету в размере ₽47 млн.

Уголовное дело возбуждено по ст. 286 УК РФ, которая предусматривает ответственность за превышение должностных полномочий. Логвиненко не признал свою вину.

Суд постановил оставить бывшего чиновника под стражей до 23 декабря 2025 года.

Ранее стало известно, что за время следствия Блиновская уже провела в СИЗО и под домашним арестом более половины назначенного ей срока.