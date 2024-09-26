Экс-главу Югры избрали первым зампредседателя Комитета Совфеда по соцполитике

Бывшего губернатора Югры Наталью Комарову, занимавшую пост сенатора Совфеда, избрали первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил Наталью Комарову с продвижением по должности и принятием новых обязанностей. Чиновница лишь недавно приступила к работе на новом посту. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко вручила ей удостоверение и нагрудный знак.

8 сентября глава региона подписал постановление о назначении сенатором Комарову. Она выразила благодарность за возможность представлять регион в Совфеде.

Ранее сообщалось, что Владимира Якушева избрали первым зампредседателя верхней палаты парламента.