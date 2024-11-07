Экс-главу Коми Уйбу назначили первым замначальника управления Минобороны

Владимир Уйба, ранее занимавший пост главы Республики Коми, был назначен замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ. Об этом сообщил ТАСС.

Журналисты сослались на сведения, полученные от республиканской пресс-службы. По ним приказ о назначении Уйбы на новое место подписал президент России Владимир Путин.

«Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России. Указ о его назначении подписал Путин», — указали им.

Ранее Уйба заявил о своей отставке. Параллельно с ним такой же шаг сделали главы еще двух регионов РФ: губернатор Ростовской области Василий Голубев и Максим Егоров, руководитель Тамбовской области. Все они утверждали, что начнут исполнять новые обязанности на федеральном уровне.