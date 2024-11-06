Кадровые перестановки: сразу 3 российских губернатора ушли в отставку — какие места они займут на федеральном уровне

Сразу 3 российских губернатора объявили об отставке — главы республики Коми, Ростовской и Тамбовской областей заявили, что будут выполнять задачи на федеральном уровне. Ротации в губернаторском корпусе говорят об ориентированности высшего руководства страны на направления работы, связанные с воссоединенными регионами и СВО в глобальном смысле, считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский. Куда могут перейти экс-губернаторы — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Василий Голубев — экс-глава Ростовской области

В 2015 году Василий Голубев был избран главой Ростовской области, в 2020 году он пошел на второй срок. 4 ноября 2024 года губернатор заявил об отставке, его место занял Юрий Слюсарь. Теперь Голубев вполне может стать представителем региона в Совете Федерации, отметил Громский.

«Он возглавлял список «Единой России» на региональных выборах, право на мандат он сохраняет, поэтому с юридической точки зрения может отправиться в Совет Федерации», — пояснил эксперт.

Фото: [ t.me/Василий Голубев ]

По его словам, в ближайшее время Голубев, являющийся одним из создателей Содружества «Донбасс», продолжит работу в направлении скорейшего выравнивания и дальнейшего социально-экономического развития воссоединенных с Россией регионов в новом качестве, например, на посту сенатора или на другом месте.

Максим Егоров — экс-губернатор Тамбовской области

Экс-губернатор Тамбовской области Максим Егоров также заявил об отставке, врио главы региона назначен Евгений Первышов. До губернаторского кресла Егоров был замглавы Минстроя и главным государственным жилищным инспектором РФ. Громский считает, что экс-губернатор может продолжить работу в родной сфере.

Фото: [ t.me/Максим Егоров ]

«Известно, что он — соратник руководителя исполнительного комитета «Единой России». Я думаю, что он сохранит направление своей карьеры в сфере строительства, ЖКХ, общего благоустройства. Сейчас в России готовится к реализации множество федеральных проектов в этом направлении, и здесь его талант, профессиональные компетенции могут найти свое применение именно в качестве куратора партийных проектов в области благоустройства», — заявил аналитик.

Бывший глава Коми Владимир Уйба

Пост регионального управленца также покинул Владимир Уйба, возглавлявший республику Коми. Он уступил место Ростиславу Гольдштейну — экс-губернатору Еврейской автономной области (ЕАО). Врио губернатора ЕАО назначена Мария Костюк, в 2023 году она возглавила управление фонда «Защитники Отечества» по работе с регионами, год спустя стала руководителем президентской программы «Время героев».

Перед экс-главой Коми открываются широкие перспективы, считает политолог. С одной стороны, он имеет опыт работы в северных регионах, а развитие арктических территорий важно для страны, и может продолжить движение в этом направлении. С другой стороны, Громский напомнил, что профессиональные компетенции Уйбы лежат в социальной сфере и области медицины, ранее он занимал пост замминистра здравоохранения РФ.

Фото: [ t.me/Владимир Уйба ]

«Мы видим, что без одного из руководителей остался фонд «Защитники отечества» и программа «Время героев», большой блок относится к социальной сфере. Это направление, я думаю, также не закрыто для Уйбы», — подчеркнул специалист.

Громский обратил внимание, что окончательное решение по новым назначениям экс-губернаторов примет президент.

О чем говорит отставка сразу 3 губернаторов

Политолог Дмитрий Аграновский считает, что отставка для экс-губернаторов с большой вероятностью станет повышением, и они придут на не менее ответственные и важные места. При этом в смене сразу 3 глав регионов эксперт не заметил ничего странного.

«Ротация в губернаторском корпусе — абсолютно нормальное явление. Я думаю, что это рабочий процесс, здесь нет никаких сенсаций и ничего необычного. Такие кадровые перестановки технически проще делать «оптом» — в отношении целой категории. Ничего удивительного, что ротируют сразу несколько губернаторов», — подытожил эксперт.

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