Экс-главу партии Саакашвили Хабеишвили арестовали за обещание подкупа правоохранителей

Силовики Грузии задержали бывшего руководителя партии «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили. Его обвиняют в публичных предложениях взяток сотрудникам МВД за бездействие на предстоящем митинге. Об этом сообщает ТАСС.

Служба государственной безопасности Грузии объявила о задержании высокопоставленных оппозиционеров. По версии следствия, Леван Хабеишвили через телеэфир и соцсети обещал денежное вознаграждение сотрудникам силового департамента. В обмен он требовал от них саботировать служебные обязанности во время акции протеста, запланированной на 4 октября.

Вместе с Хабеишвили был задержан еще один видный деятель оппозиции — экс-генпрокурор Муртаз Зоделава. Он попытался скрыться с мобильным телефоном, который фигурирует в деле, и оказал сопротивление при аресте. Оба политика входят в коалицию, выступающую против действующей власти. В СГБ расценили их действия как попытку дестабилизировать обстановку в стране накануне массовых выступлений.

