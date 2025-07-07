Экс-губернатор Курской области назвал главную ошибку Старовойта

Александр Руцкой, ранее занимавший посты вице-президента РФ и губернатора Курской области, высказался в связи с кончиной Романа Старовойта, отстраненного от должности министра транспорта. Как сообщил портал Daily Storm, Руцкой предположил, что причиной смерти чиновника могла стать гордость и стремление «поступить как подобает русскому офицеру».

По информации издания, Руцкой лично знал Старовойта еще с периода его губернаторства в Курской области. Политик выразил сомнения в возможной причастности Старовойта к финансовым злоупотреблениям при возведении оборонительных сооружений в приграничном регионе.

Руцкой заявил, что не может сказать ничего плохого о Старовойте, выразив сожаление о случившемся. По мнению Руцкого, если бы Старовойт был виновен, он бы искал способы избежать ответственности. Руцкой заключил, что Старовойт осознал, что не сможет вынести сложившейся ситуации и поступил как настоящий русский офицер.

Кроме того, политик поделился деталями беседы со Старовойтом, состоявшейся в 2019 году, когда тот возглавлял Курскую область, отметив, что давал ему рекомендации по кадровым вопросам в региональном правительстве.

«Я ему называл фамилии тех, кого ни в коем случае и близко подпускать в администрацию нельзя. В частности, [бывшего заместителя, а затем губернатора Курской области Алексея] Смирнова. Но он [Старовойт] меня не послушал. Сказал, что я предвзят. [Я ему ответил: ] „Ну хорошо, придет время — и ты увидишь, чем это все закончится“. Вот видите, чем закончилось», — заключил Руцкой.

Ранее сообщалось, что экс-министра транспорта Старовойта сдали бывшие подчиненные.