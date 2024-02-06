Стресс, бессонные ночи, алкоголь: выяснилось, из-за чего мог умереть звезда сериалов «Счастливы вместе» и «Глухарь»
Врач Кубай назвала возможные причины сердечной недостаточности актера Симонца
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СМИ сообщили о смерти российского актера Александра Симонца, известного по сериалам «Глухарь» и «Дружная семейка». По данным SHOT, причиной случившегося стала сердечная недостаточность 61-летнего актера.
Врач-кардиолог Юлия Кубай рассказала, что факторов возникновения сердечной недостаточности может быть много.
«Может быть, это большой стресс, бессонные ночи и алкоголь, много было выкурено сигарет — все это сужает просвет сосуда, и за счет этого происходит инфаркт, появляется сердечная недостаточность. Но самая главная причина — это, конечно же, образ жизни. Также после 55 лет надо ежегодно проходить определенный список обследований: сдавать общий и биохимический анализы крови, контролировать уровень холестерина, сахара, мочевины, креатинина», — отметила врач в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Врач-терапевт и онколог Искандар Хасанов добавил, что частая причина возникновения сердечной недостаточности — это артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца.
«В меньшей степени причинами такого недуга могут быть пороки клапанного аппарата сердца и воспалительные инфекционные заболевания. Факторами, которые ухудшают течение болезни, выступают вирусные инфекции, алкоголь, курение, сахарный диабет, ожирение, лучевая и химиотерапия при онкологических заболеваниях, а также наличие сахарного диабета, ожирения или нескольких тяжелых хронических болезней», — пояснил медик.
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