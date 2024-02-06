Стресс, бессонные ночи, алкоголь: выяснилось, из-за чего мог умереть звезда сериалов «Счастливы вместе» и «Глухарь»

«Может быть, это большой стресс, бессонные ночи и алкоголь, много было выкурено сигарет — все это сужает просвет сосуда, и за счет этого происходит инфаркт, появляется сердечная недостаточность. Но самая главная причина — это, конечно же, образ жизни. Также после 55 лет надо ежегодно проходить определенный список обследований: сдавать общий и биохимический анализы крови, контролировать уровень холестерина, сахара, мочевины, креатинина», — отметила врач в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».