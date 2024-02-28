Экс-мэр Иркутска Кондрашов не признал нарушений в дрифте на лимузине по Байкалу

Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов заявил «Газете.ру» , что действительно прокатился на элитном транспорте по Байкалу, однако не считает, что нарушил областной закон о выезде на лед. В этом его обвиняли некоторые граждане.

Кондрашов прокатился по замерзшему озеру Байкал на белом лимузине. Он опубликовал этот ролик в соцсети, ускорив его под музыку. После этого на него набросились с критикой. Для многих такая машина до сих пор предмет роскоши, ассоциирующийся с дорогими свадьбами и красивой жизнью. Однако политик уточнил, что транспорт стоит всего 200 тысяч рублей, а законов он вовсе не нарушал.

«Все завидуют, как обычно. Сотня машин едет по паромной переправе, не нарушает закон, а я нарушил. С чего вдруг. Ну то, что машина такая необычная, что на Байкале машина едет по паромной переправе туда-обратно. Мы еще гостям предлагаем прокатиться, пофотографироваться», — объяснился бывший мэр Иркутска.

Весь прокат был сделан в рамках рекламы Байкала.

Примечательно, что ролик смонтировали его так, будто лимузин дрифтует по льду. Однако сам именитый водитель отметил, что на самом деле транспорт еле разворачивался и все было куда медленней.

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