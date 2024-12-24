Экс-мэр Сочи Копайгородский и его супруга отрицают причастность к делу о взятке

Бывший глава администрации Сочи Алексей Копайгородский и его жена Янина не признают своей вины в новом уголовном производстве о получении многомиллионной взятки. Об этом агентству РИА Новости рассказал адвокат подозреваемых Иван Миронов.

На официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации появилась информация о том, что Копайгородский, предположительно, получил через свою жену от предпринимателя взятку в размере 43 млн рублей.

По данным следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через свою супругу, которая выступила в качестве посредника, получил от предпринимателя из Сочи взятку в особо крупном размере. Взятка была связана с оказанием услуг имущественного характера и сопровождалась вымогательством.

«Мы сразу готовы заявить, что Янина и Алексей Копайгородские все обвинения отвергают», — сказал Миронов.

Адвокат пояснил, что на данный момент обвинение супругам не предъявлено и следственные действия с ними не проводились.

Ранее стало известно, что экс-глава администрации Сочи Алексей Копайгородский был взят под стражу, а его жена Янина — под домашний арест. Их обвиняют в присвоении двух земельных участков общей стоимостью 3,7 миллиона рублей (статья 160 Уголовного кодекса РФ).