Экс-мэр Сочи Копайгородский стал фигурантом еще одного уголовного дела

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский подозревается в получении взятки в размере 43 млн рублей, которые ему через жену передал бизнесмен. Об этом со ссылкой на МВД России сообщил ТАСС.

Отмечается, что в отношении чиновника завели еще одно уголовное дело. По данным следствия, взятка связана с вымогательством и касалась услуг имущественного характера.

«В жилых и офисных помещениях в городах Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре было проведено более 50 обысков. Изъяты денежные средства, ценности, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — говорится в сообщении.

Копайгородский в настоящее время находится под стражей.

Копайгородский был главой Сочи с 2019 по 2024 годы. В сентябре его задержали в Луганске. После отставки он добровольно отправился участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Как ранее сообщал телеграм-канал Mash, экс-мэра Сочи обвиняют в растрате, организации преступной группы (ОПГ) и продаже участков на кладбищах. Ранее по делу о так называемой ритуальной преступной организации был задержан бывший советник мэра Сочи Роман Пищур.

Согласно версии следствия, Пищур совместно с сообщниками занимался торговлей местами на кладбище — цены на такие участки варьировались от 200 тыс. до 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что жену экс-мэра Сочи Янину Копайгородскую подозревают в растрате 3,5 млн руб.