Экс-мэр Сочи Копайгородский попросил суд вернуть его на СВО к супруге

Адвоката Павел Зайцев сообщил Telegram-каналу Mash, что бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский просил суд отправить его назад на спецоперацию, где в настоящее время служит его жена.

Копайгородского по решению суда арестовали до 18 ноября 2024 года в рамках дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Он также проходит по делу о хищении участка на семь соток, стоимостью 3,7 млн рублей. Эта земля была «подарком» благотворительному фонду «Дети Донбасса».

Как рассказал адвокат чиновника Павел Зайцев, бывший мэр просился на спецоперацию вместо клетки, так как хотел быть ближе к супруге. Однако суд эту просьбу не удовлетворил.

Напомним, экс-мэра Сочи Копайгородского задержали 25 сентября на территории ЛНР. Весной 2024 года он неожиданно подал в отставку и отправился на СВО. Сейчас там служит его супруга. Подозревают бывшего градоначальника города-курорта и в различных махинациях, в которых ему могло помогать окружение. Были задержаны два его вероятных подельника.

Ранее сообщалось, что у арестованного экс-мэра Сочи нашли 12 земельных участков, роскошный коттедж и три иномарки.