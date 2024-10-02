Экс-министр ЛНР Завизенов оставил предсмертную записку

Несовершеннолетний сын погибшего в Подмосковье экс-министра ЛНР Константина Завизенова нашел на столе отца записку и алкоголь, сообщил телеграм-канал Mash.

По словам молодого человека, он услышал хлопок. Выйдя на улицу, он обнаружил тело отца. Рядом с ним лежало зарегистрированное ружье. Вероятно, мужчина свел счеты с жизнью.

Константин Завизенов занимал пост министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики.

Что именно довело Завизенова до самоубийства, пока не известно. По словам некоторых источников, у мужчины были проблемы в личной жизни. Его жена якобы подала на развод, узнав, что у мужа есть другая женщина.

Ранее сообщалось о том, что восьмиклассник, напавший на одноклассников в Иркутской области, задумывался о суициде после атаки.