Экс-министр спорта Дагестана признан террористом

Магомед Магомедов*, экс-министр спорта Дагестана, оказался в списке террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Его задержание связано с делом о крупной растрате. Он был арестован по решению столичного суда. Магомедову* инкриминируются серьезные обвинения, включая содействие терроризму, убийство нескольких человек и незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой. С мая 2021 года он занимал пост главы Кизилюрта.

Попавшие в реестр Росфинмониторинга люди и организации сталкиваются с серьезными ограничениями: им запрещено взаимодействовать с СМИ, публиковать информацию в интернете и пользоваться финансовыми услугами, кроме тех, которые связаны с уплатой налогов, выплатой зарплат и возмещением ущерба.

Ранее суд продлил арест экс-министру спорта Дагестана Магомедову*. Заседание прошло в закрытом режиме.

*Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.