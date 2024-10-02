Экс-министра ЛНР обнаружили в Подмосковье с огнестрельным ранением головы

Ему было 50 лет.

В Московской области скончался бывший министр топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской народной республики (ЛНР) Константин Завизенов, сообщает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Тело Завизенова с огнестрельным ранением головы нашли на участке загородного дома в Истринском районе.

Сын министра сказал, что Завизенов планировал на следующий день поехать на охоту на Камчатку.

По словам источника, Завизенов находился в тяжелой жизненной ситуации. Его жена якобы узнала, что у него в Нижнем Новгороде есть другая семья, и подала на развод.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники Росгвардии обнаружили в ЛНР крупный схрон украинской армии.