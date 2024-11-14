Wildberries может стать владельцем склада IKEA в Подмосковье

Маркетплейс Wildberries может стать владельцем складского помещения IKEA, расположенного в Есипове городского округа Солнечногорск, компания ведет переговоры с бизнесменом Робертом Узиловым. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.

Представитель бизнесмена уточнил, что на владение помещением рассматриваются разные кандидаты. Склад открылся в 2003 году, его площадь составляет 180 тысяч квадратных метров. Изначально помещение принадлежало шведской Ingka Group, она владела в России торговыми центрами «Мега» и развивала здесь сеть IKEA.

Ранее сообщалось, что права на товарные знаки Wildberries перешли в пользу РВБ.