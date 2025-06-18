Экс-начальник ГИБДД лишал жителей их машин в ходе хитрой аферы

В Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ГИБДД Щекинского района. Подробности со ссылкой на правоохранительные органы сообщают «Тульские известия».

Следствие установило, что 24 ноября 2023 года должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, похитило у двух местных жителей автомобиль УАЗ стоимостью 300 тысяч рублей и мотоцикл QINGQI за 50 тысяч рублей.

Установили, как работала преступная схема. Автоинспектор убеждал владельцев транспортных средств в недействительности их документов, после чего предлагал подписать подложные бумаги и забирал технику себе. Преступление раскрыли сотрудники УФСБ по Тульской области, собравшие доказательства вины экс-начальника.

Следственные действия подтвердили, что украденные автомобили были обращены в собственность обвиняемого и использовались им по личному усмотрению.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, где бывшему полицейскому предстоит ответить по всей строгости закона за мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения. Вероятнее всего, его ожидает срок и лишение права занимать должности в правоохранительных структурах.

Ранее сообщалось, что в России выявили более 200 сообществ мошенников, арендующих аккаунты для обзвонов.