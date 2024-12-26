Экс-начальника угрозыска УВД Анапы Нехаенко приговорили к 20 годам колонии

В Анапе прошел суд над бывшим начальником уголовного розыска УВД Игорем Нехаенко, которого приговорили к 20 годам колонии строгого режима за бандитизм и убийства. Об этом сообщило РИА Новости.

Нехаенко, служивший старшим оперуполномоченным и оперуполномоченным управления по борьбе с организованной преступностью с 1999 по 2004 годы, обвинялся в участии в преступной группировке, созданной авторитетами Сергеем Зириновым и Амбарцумом Эйрияном.

Согласно материалам дела, Нехаенко использовал свое служебное положение для сбора информации о своих жертвах, планирования атак и освобождения членов банды от судебного преследования.

Он стал виновником двух серьезных преступлений — 2004 году убил директора компании «Товары для детей"», а в 2013 — ранил заместителя атамана Анапского казачьего общества и убил его водителя.

Суд также назначил Нехаенко штраф в размере 800 тыс. рублей, ограничение свободы на срок 1 год и 6 месяцев, а также лишил его звания «подполковник полиции

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге нашли тело убитого 20 лет назад журналиста Максима Максимова.