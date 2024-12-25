В Петербурге нашли останки убитого 20 лет назад журналиста Максимова

В Санкт-Петербурге обнаружили останки убитого 20 лет репортера «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова. Об этом ТАСС сообщил в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ранее стало известно, что в убийстве журналиста признался полковник полиции в отставке Михаил Смирнов. Сама история с пропажей Максимова началась в 2004 году. Как сам рассказал признавшийся в преступлении экс-полицейский, мотивом убийства стало расследование по теме коррупции в Петербурге.

Как отметили в СКР, после признания Смирнова оперативники начали активные поиски тела журналиста в лесной местности поселка Белоостров. Работа велась в течение нескольких суток. Останки, найденные правоохранительными органами, соответствуют описанию, данного фигурантом уголовного дела.

Также в ведомстве отметили, что для подтверждения личности погибшего, а также установления причин его смерти, будут проведены необходимые экспертизы.

Главный редактор Максимова Александр Горшков, комментируя информацию о найденном теле журналиста, рассказал, что еще в 2004 году коллектив издания понимал, что могло произойти с репортером.

По словам Горшкова, коллеги Максимова 20 лет жили с мечтой найти и похоронить журналиста.

«За это время нас много раз охватывало отчаяние, что этого не удастся сделать. Жены, детей у Максима не было, мама умерла несколько лет назад. Теперь пройдут необходимые экспертизы, процедуры — и мы похороним нашего товарища как полагается», — сказал Горшков.

Ранее сообщалось, что ВСУ убили девушку-волонтера и водителя, которые развозили обеды в Курской области.