Экс-невестку Ющенко развели на 10 млн рублей

Бывшую невестку третьего президента Украины Виктора Ющенко Лизу Ющенко обманули мошенники, и она лишилась 10 миллионов рублей. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале Mash, которое было основано на информации из источников.

Согласно информации, предоставленной источником, речь идет о преступлении, связанном с мошенничеством. Кредит Ющенко был взят еще в 2023 году. Примечательно, что в то время пострадавшая находилась за пределами России, она проходила лечение на Мальдивских островах.

В публикации также упоминается предполагаемая виновница произошедшего. Однако никаких официальных подтверждений этой информации не приводится.

«38-летняя Лиза Ющенко случайно узнала, что оформлен кредит на 10 млн (рублей — ред.), где она выступает поручителем», — приводится в публикации.

Касательно Лизы Ющенко, после расторжения брака с сыном бывшего главы Украины она переехала в Россию. По информации от Mash, из-за этого на Украине ее исключили из списка публичных персон, и даже родная сестра, украинская телеведущая Мария Ефросинина, перестала с ней общаться.

Ранее сообщалось, что подмосковный полицейский спас пенсионерку от телефонных мошенников, которые пытались лишить жертву 1,5 млн рублей.