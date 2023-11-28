В отношении представителей Северо-Атлантического альянса необходимо провести расследование на предмет прямой причастности военного блока к преступлениям против русского населения в республиках Донбасса и на Крымском полуострове.

Об этом в беседе с RT заявил побывавший накануне в ЛДНР бывший офицер армии США Скотт Беннетт. По его словам, тот тотальный террор русского населения, что последние годы устраивал Киев, происходил со легкой руки стран-членов НАТО.

«Это нельзя назвать конвенциональной войной. Это акты террора, спонсируемые Великобританией, США и НАТО в рамках бессмысленной и обречённой кампании против России... Я вернусь в Америку, чтобы убедиться, что [собранные мной] доказательства были представлены на рассмотрение конгрессу США», - подчеркнул Беннетт.

Ранее командующий ВСУ Наев заявил, что ВС РФ якобы готовятся к захвату центральной и западной частей Украины.