В Пентагоне пообещали Украине обученных пилотов F-16 уже в этом году

Шеф Пентагона Ллойд Остин выступил с заявлением касаемо того, когда на Украину будут направлены сами самолеты F-16, а также обученные союзниками пилоты. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 26 апреля.

По данным издания, Остин выступал на встрече доноров Киева и рассказал о том, что уже в текущем году на Украину будут направлены самолеты F-16 (больше эскадрильи передадут безвозмездно), а также вместе с ними и эксплуатационный персонал и сами пилоты, которые были обучены союзниками.

Напомним, что первыми передать Украине самолеты F-16 согласились Дания и Нидерланды, а также ранее эту же информацию подтверждал и Белый дом, уточняя, что самолеты F-16 получится передать только после обучения соответствующего персонала.