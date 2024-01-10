Скотт Риттер, некогда состоявший в американской морской пехоте, рассказал RT , когда может закончиться спецоперация на Украине.

По мнению военного в отставке, Россия с начала СВО стала лишь сильнее и мощнее, и у Украины нет шансов. Основное преимущество российской стороны в том, что в добровольцах множество патриотов: их количество только растет день ото дня. К тому же, в РФ оказывается участникам сражений огромная поддержка, включая льготы.

«Лично я считаю, что конец этого конфликта мы, вероятно, увидим уже в этом году», — высказал мнение Риттер.

Хотя в победу России не верят на Западе, многие эксперты и политики уже не могут отрицать, что их финансовая и военная поддержка Украины становится бессмысленной.

Не так давно Канада закупила у США комплекс ЗРК, которые обещала передать Украине. Однако последняя так и не получила технику, и неизвестно, собирается ли Оттава отдавать ее на самом деле.

Ранее сообщалось, что в США требуют отставки главы Пентагона, у которого обнаружили рак простаты.