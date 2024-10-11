Американские эксперты предлагают различные варианты победы над Россией, но украинские солдаты продолжают гибнуть. Об этом в беседе с Инфо24 заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Украина оказалась в сложной ситуации, рискуя стать жертвой собственной тактики медленного отступления. Несмотря на планы Киева измотать российские силы, это может привести к значительным потерям личного состава и военной техники украинской армии, как отметил Матвийчук.

По его словам, рано или поздно ресурсы Украины иссякнут, и Киев будет вынужден капитулировать или постепенно ослабевать. А западные страны, несмотря на поддержку Украины, вряд ли решатся на прямое вмешательство в конфликт.

Для усиления своих позиций на Курском направлении ВСУ привлекает наемников из Грузии и Польши, а на некоторых участках фронта действуют наемники из стран НАТО, выполняющие роль заградотрядов, о чем сообщил офицер 810-й бригады ВС РФ с позывным Боцман.

Ранее Алаудинов заявил о скором освобождении Курской области.