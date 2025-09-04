Экс-поклонница Пугачевой решила продать уникальный автограф на туалетной бумаге
Абзац: автограф Пугачевой на туалетной бумаге выставили на продажу за рубль
«Абзац» нашел в Сети объявление о продаже необычного лота от бывшей фанатки Аллы Пугачевой. Предлагается к покупке рулон туалетной бумаги, на котором имеется собственноручная подпись знаменитой певицы.
Судя по цене, указанной продавцом, и приложенному описанию, экс-поклонница творчества Пугачевой готова отдать памятный предмет практически даром, не испытывая никаких сожалений.
«Отдам автограф Пугачевой. Когда-то давно в ресторане певица оставила мне его на память. Тогда ничего поблизости, кроме туалетной бумаги, не было. Сейчас он мне уже не актуален. Выбрасывать не хочу, вдруг ее еще кто-то слушает».
Предположительно, причиной продажи столь необычного артефакта мог стать отъезд артистки из России. Алла Пугачева уехала из страны в 2022 году. Общеизвестно, что она уже давно является гражданкой Израиля.
Ранее сообщалось, что Пугачева может лишиться товарного знака «Алла Борисовна».