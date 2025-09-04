Экс-поклонница Пугачевой решила продать уникальный автограф на туалетной бумаге

«Отдам автограф Пугачевой. Когда-то давно в ресторане певица оставила мне его на память. Тогда ничего поблизости, кроме туалетной бумаги, не было. Сейчас он мне уже не актуален. Выбрасывать не хочу, вдруг ее еще кто-то слушает».