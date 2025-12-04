Экс-сотрудница полиции полтора года обогащалась за счет фиктивных выплат сотрудников

В Салехарде возбуждено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы городского отдела полиции, подозреваемой в хищении более 700 тысяч рублей бюджетных средств с использованием своего служебного положения. Об этом со ссылкой на местный СК пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Как сообщило 4 декабря управление СК РФ по ЯНАО, следствие считает, что женщина на протяжении полутора лет — с июня 2024 по ноябрь 2025 года — систематически проворачивала коррупционную схему, нанося ущерб правоохранительному ведомству.

Конкретный механизм, вскрытый совместной работой тюменского УФСБ и ямальского главка МВД, выглядел как злоупотребление системой финансового стимулирования личного состава. По версии следствия, подозреваемая, занимавшая ответственную должность, незаконно начисляла подчиненным сотрудникам денежные выплаты за якобы осуществляемое совмещение вакантных должностей и за выход на службу в выходные дни. Однако эти работы фактически не выполнялись.

После начисления средств она, используя свой административный ресурс, давала указания перечислить эти деньги обратно — но уже на ее личный банковский счет. Таким образом, схема напоминала создание финансового «бумажного тигра» с последующим его превращением в реальные деньги в кармане организатора.

Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы по части 3 статьи 160 УК РФ (хищение, совершенное с использованием служебного положения).

Ранее сообщалось, что МВД уволило начальника челябинской полиции после внутреннего расследования.