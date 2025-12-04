МВД уволило начальника челябинской полиции после внутреннего расследования

Начальник управления МВД России по Челябинску полковник полиции Андрей Меньшенин покинул свой пост. По информации источников 74.RU в правоохранительных органах, он уволен со службы «в связи с утратой доверия» по итогам служебной проверки.

В пресс-службе Главного управления МВД по Челябинской области эту информацию пока официально не подтвердили.

«Приказа МВД нет. Он отстранен от должности, в этой части ничего не поменялось», — заявила представитель ведомства, сославшись на регламент, согласно которому увольнение офицеров такого ранга оформляется приказом федерального министерства.

Полковник Меньшенин был отстранен от исполнения обязанностей еще в октябре 2023 года на время служебного разбирательства. По предварительным данным, проверка связана с масштабной операцией УФСБ по Челябинской области против коррупции в подчиненной ему Госавтоинспекции.

За полгода были задержаны несколько высокопоставленных автоинспекторов, включая бывшего начальника ГАИ города Александра Гайде и его заместителя Олега Жиляева. Их подозревают в получении крупных взяток, в том числе автомобилями и техникой.

Для Андрея Меньшенина это не первое столкновение со служебными расследованиями. В 2014 году он фигурировал в резонансном «деле оперов» по обвинению в пытках задержанного, однако был оправдан судом. Несмотря на это, его карьера продолжилась, и летом 2022 года он возглавил полицию Челябинска.

Примечательно, что в ноябре, уже в ходе проверки в отношении самого Меньшенина, была уволена «по отрицательным мотивам» и его супруга, Ирина Меньшенина, занимавшая должность начальника финансового отдела в одном из подразделений областного Главка МВД. Формальной причиной стали прогулы. Женщина не согласна с этим решением и намерена оспаривать его в суде, отрицая нарушения трудовой дисциплины.

