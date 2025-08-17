Российская сторона смогла достичь успеха на саммите в Соединённых Штатах Америки благодаря активным действиям российских войск на территории Украины, несмотря на длительное давление со стороны западных стран. Об этом сообщил бывший полковник британской армии Ричард Кемп, анализируя результаты встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла на Аляске.

По мнению Кемпа, европейские страны должны взять на себя ключевую роль в оказании помощи Украине и увеличить инвестиции в её развитие, превысив вклад США.

«Россия показала, что ее силы не „бумажный тигр“. Широко разрекламированное западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить ее», — поведал Кемп газете The Sunday Telegraph.

Он подчеркнул, что Россия смогла адаптировать свои ресурсы и тактику для применения беспилотных летательных аппаратов таким образом, что это оказалось недоступно для западных стран.

В статье также отмечается, что европейские государства фактически заняли позицию сторонних наблюдателей в вопросе, касающемся будущего Украины и их собственной безопасности.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дали краткую совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.