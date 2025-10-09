Экс-помощница Байдена рассказала о своей новой жизни в России

Бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид, получившая российское гражданство в 2023 году, в интервью aif.ru поделилась впечатлениями о жизни в Москве, назвав столицу России прекрасным и вдохновляющим городом.

Несмотря на то, что сама Рид называет себя «деревенской девушкой», предпочитающей жизнь на природе с лошадьми и курами, она призналась, что Москва стала для нее неожиданным открытием. Она особо отметила обилие зелени, великолепную архитектуру и метро, которое сравнила с настоящим музеем. Также она отметила, что зимы не были ужасными, как ей говорили на Западе.

Причиной своего переезда и смены гражданства Рид назвала преследования и угрозы со стороны американских властей, которые последовали после ее обвинений в адрес Джо Байдена. В России, по ее словам, она наконец почувствовала себя «в безопасности и свободной».

«Я работаю на RT, пишу книги, хочу преподавать в Академии RT. Очень хочу выучить русский язык и больше узнать о культуре. Мечтаю о даче, саде, курах. В США я потеряла все — даже машину. Финансово начинаю с нуля, но здесь я чувствую себя в безопасности и уверена, что жизнь налаживается. В России удобная транспортная система, хорошее жилье и медицина. Для меня это чудесное место для новой жизни», — сказала Тара Рид в интервью aif.ru.

Ранее сообщалось, что бывшая помощница Байдена получила новый паспорт — теперь она стала гражданкой России.