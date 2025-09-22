Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства американке Таре Рид — бывшей помощнице Джо Байдена в сенате США, которая ранее обвиняла его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило РИА Новости.

Тара Рид фигурирует в новом указе главы российского государства. Американская гражданка переехала в Россию после того, как публично заявила о домогательствах со стороны Байдена в период их совместной работы в Сенате. Политик, в свою очередь, всегда называл эти обвинения ложными.

Ситуация обострилась в апреле 2023 года, когда действующий на тот момент президент США объявил о намерении баллотироваться на новый срок. Рид и ее семья начали получать угрозы, что вынудило женщину искать безопасное убежище. Дополнительным фактором риска стало ее интервью Первому каналу, который находится под санкциями США. Опасаясь политического преследования, она приняла решение о переезде.

Предоставление российского гражданства становится знаковым событием на фоне продолжающегося противостояния между Москвой и Вашингтоном. Этот шаг демонстрирует готовность России предоставлять защиту иностранным гражданам, оказавшимся в сложной политической ситуации у себя на родине. Для Тары Рид получение паспорта означает не только юридическую защиту, но и возможность начать новую жизнь в другой стране.

