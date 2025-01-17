Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам заключения

Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана обвинили в коррупции и дали 14 лет тюрьмы. К уголовной ответственности привлекли и его супругу Бушру Биби, передал MK.RU со ссылкой на Reuters.

По данным источника, она получила семь лет тюрьмы, ее арестовали в зале суда. Кроме этого, супругов обязали выплатить крупный штраф, уход от которого грозит им еще шестью месяцами лишения свободы.

Напомним, что Имран Хан и его супругу обвинили в получении земельных участков в качестве взятки в 2018 году и легализации незаконных доходов через благотворительный фонд Al-Qadir Trust.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра обороны Британии задержали по подозрению в педофилии.