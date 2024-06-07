Экс-президент Молдавии Игорь Додон высказался о коварной политике коллективного Запада, которая в перспективе, по его мнению, способна превратить Республику во вторую Украину. Комментарий политика приводит URA.RU .

По словам Игоря Додона, если Запад потерпит поражение на СВО, если у них не получится действовать со стороны Украины, то он пойдет на дестабилизацию Приднестровья. При этом известно, что сейчас Молдавия под управлением Майи Санду планирует вступить в ЕС.

Бывший президент отметил, что большинство молдаван (65%) хотят дружить и сотрудничать с Россией. Другие выступили за ЕС либо за сбалансированную политику.

«Они ведут к тому, чтобы сделать из Молдавии вторую Украину. Это произойдет в зависимости от того, что будет происходить на Украине. Если дела пойдут не по западному сценарию, то есть прорыв фронта или что-то еще, они будут рассматривать возможность дестабилизации Приднестровья. Со стороны Кишинева таких сил нет, но провокация со стороны Украины — вот в этом опасность», — указал Додон.

По словам Додона, на грядущих выборах у него есть шансы, как и у кандидата от оппозиции. Они могут пройти во второй тур вместе с Санду. При этом молдаванам за границей можно будет проголосовать лишь в нескольких странах, среди которых Канада и США. Экс-глава республики отметил, что это чисто американский сценарий. Именно в выбранных государствах больше поддерживают Санду, это дает ей преимущество.

Ранее сообщалось, что глава Гагаузии заявила о крепкой дружбе народа Молдавии с Россией.