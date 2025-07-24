Экс-президент США Байден продал права на ненаписанные еще мемуары

Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден продал права на еще ненаписанную книгу мемуаров. Он получил за них $10 млн. Об этом сообщил журнал Wall Street Journal.

Все права на книгу Байдена, которая задумана как мемуары, получила компания Hachette Book Group. При сделке интересы экс-президента представляла фирма Creative Artists.

«Байден продал свой президентские мемуары Hachette Book Group за аванс в пределах 10 миллионов долларов», — указали журналисты.

Теперь получившая права компания будет распространять книгу, когда она будет написана, по всему миру. Дата публикации еще не назначена. Планируется, что ее станут выпускать тогда, когда здоровье Байдена позволит ему завершить текст мемуаров. После этого книге еще предстоит пройти через рекламную кампанию, которая подготовит читателей к началу продаж.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Левитт призвала «преступную семейку» Байденов заткнуться. По ее словам, Хантер Байден, сын бывшего президента США, и его семья утратили контакт с большинством американцев. Она добавила, что Байдены замешаны в преступной деятельности, они подвели собственную страну.