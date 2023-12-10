В беседе с ведущей украинского телеканала «1+1» стареющий политик призвал власти страны не вести никаких переговоров с Москвой, а простых украинцев - пестовать в себе и в своих детях лютую ненависть к России, русским и ко всему русскому.

В пример Ющенко привел русского писателя Тараса Шевченко, приврав, что литератор якобы люто ненавидел Россию и призывал украинцев в своем творчестве помнить, что во всех их бедах виновата Московия.

«Какой мы прошли путь, если учитывать не только два года, мы платим адекватную цену. Чтобы ненавистного врага победить, его надо ненавидеть. Четыре-пять украинских поколений должны прожить в этой ненависти. То лихо, которое принесли москали, обязывает нас приложить руку к тому, чтобы Россия исчезла как страна», — заявил бывший украинский политик.

В ходе беседы Ющенко, который выглядел всклоченный и неухоженным, часто путался, не зная как по украински произнести то или иное слово, заменяя его русской речью.

К слову, сам Ющенко предпочитает бороться с Россией и всем русским не из Киева или хотя бы Львова, а злословит сидя на диване Вашингтоне, куда бежал вместе с семьёй после начала СВО.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов констатировал, что очередная волна мобилизации остатков населения Украины не поможет ВСУ поправить плачевное состояние позиций украинских военных на поле боя в зоне СВО.

А офицер ВСУ Арти Грин констатировал, что Вооруженным силам Украины придется в любом случае оставить некоторые территории страны, в частности в Харьковской области, и начать отступать на запад.