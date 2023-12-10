В ВСУ заявили о готовности сдать свои позиции

Вооруженным силам Украины придется в любом случае оставить некоторые территории страны, в частности в Харьковской области, и начать отступать на запад, констатировал офицер ВСУ Арти Грин.

В беседе с политобозревателем Юрием Романенко, он пояснил свои слова наметившейся для Украины «плохой тенденции» отсутствия необходимых вооружений для малейшего ведения боевых действий с армией России.

«Есть такое подозрение, что если у нас настолько мало сил и средств, а у России — достаточно, и они поступают, то нам придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери. Тенденция действительно плохая», — пожаловался Грин, его цитирует РИА Новости.

Если данный регресс на фронте для ВСУ продолжится, то украинским войскам придется обороняться, смещая свои ряды «все дальше и дальше на запад», - подытожил офицер.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов констатировал, что очередная волна мобилизации остатков населения Украины не поможет ВСУ поправить плачевное состояние позиций украинских военных на поле боя в зоне СВО.