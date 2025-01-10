Экс-президент Уругвая Хосе Мухика отказался бороться с раком и попрощался с народом

Об этом со ссылкой на интервью политика в Busqueda сообщает El Tiempo.

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика признался, что устал бороться с онкологическим заболеванием, и решил попрощаться с жителями республики.

89-летний Мухика рассказал, что у него рак пищевода, который распространился на печень, и остановить этот процесс невозможно.

Он также добавил, что больше уже не выдержит операций, а «воин имеет право на отдых».

Хосе Альберто Мухика Кордано занимал пост президента страны с 2010 по 2015 год. В прошлом году у него обнаружили рак пищевода, осложненный ранее перенесенным иммунологическим заболеванием, что затрудняет химиотерапию.

Мухика известен как очень скромный политик. Его даже называют «самым бедным президентом в мире».

Он жил на ферме недалеко от Монтевидео и большую часть своей президентской зарплаты отдавал на благотворительность.

Ранее сообщалось о том, что частный самолет потерпел крушение на побережье Сан-Паулу в Бразилии.