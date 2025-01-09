Экс-прокурор Москвы Попов назначен указом Путина заместителем главы МЧС России

У российского министра по чрезвычайным ситуациям Куренкова появился новый заместитель. Им стал Денис Попов, который ранее занимал должность прокурора Москвы. Об этом сообщил ТАСС.

Денис Попов ранее на протяжении пяти лет возглавлял прокуратуру российской столицы. Он находился на посту московского прокурора по сентябрь прошлого года. Теперь же его назначили заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Указ по этому поводу был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что во время заседания правительства Путин потребовал максимально быстро прекратить утечку мазута из танкеров, которые потерпели аварию в черноморском бассейне. Соответствующим ведомствам уже сейчас надо подготовить все к подъему судов, чтобы мазут из них не попадал в море.