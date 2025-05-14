Экс-работница «Макдоналдса» выставила на продажу элитный особняк в Сочи за 3 млрд руб.
Самый дорогой дом Краснодарского края выставили на продажу в Сочи за 3 млрд руб.
Фото: [unsplash.com]
В Сочи на продажу выставили самый дорогой особняк Краснодарского края, пишет Mash. За элитную недвижимость продавец хочет получить 3 млрд руб.
Роскошная резиденция расположена в элитном районе Хостинского района, на так называемой сочинской Рублевке.
В объявлении о продаже говорится, что за 3 млрд руб. покупатель получит настоящий оазис для комфортной жизни — два бассейна (открытый и закрытый), спа-комплекс, отдельное помещение для персонала, наземную парковку и гараж для люксовых автомобилей, баню для отдыха с деловыми партнерами, просторную террасу для уединенных посиделок, внутренний сад с видом на море, винный погреб, охрану, спортзал и многое другое.
По данным Mash, владелицей этого роскошного двухэтажного дома площадью около 2 тыс. кв. м является супруга одного из крупнейших застройщиков Краснодарского края. Ранее женщина работала в кафе быстрого питания «Макдоналдс», где зарабатывала, по официальным данным, 12,3 тыс. руб. Позже она перешла в сферу образования, работая в детском саду за 412 тыс. руб. в месяц.
Ранее сообщалось, что в Британии задержали подозреваемого по делу о поджоге дома премьер-министра страны Кира Стармера.