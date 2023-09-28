Экс-разведчик Риттер посоветовал Зеленскому как можно скорее бежать с Украины, чтобы остаться в живых

Тотальное затягивание Зеленским принятия решения об своей отставке неминуемо приведет к бунту среди личного состава ВСУ, уверен бывший американский разведчик Скотт Риттер.

В эфире YouTube-канала Danny Haiphong Риттер заявил, что большинство украинских военных уже давно считают себя преданными из-за некомпетентности верховного главнокомандующего. Единственный выход для Зеленского, чтобы сохранить себе жизнь - добровольно уйти в отставку и как можно скорее покинуть Украину.

«Ради его жены и детей я бы посоветовал ему уйти в отставку добровольно и бежать из страны», — подчеркнул он.

Ранее бывший разведчик США Риттер заявил, что единственно верным решением Зеленского может быть подписание капитуляции.