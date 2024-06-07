Экс-разведчик Скотт Риттер: во время службы США фактически учили убивать русских
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Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер на полях ПМЭФ-2024 рассказал, что во время его службы Америка буквально обучала русофобии и убийству россиян. Комментарий с сессии «Империя зла» передает RT.
Скотт Риттер еле вырвался из Америки для того, чтобы оказаться на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Он стал участником сессии о деионизации России со стороны Запада, где было множество обсуждений на тему действий США и их политики. По словам бывшего американского разведчика, во время службы его не учили истории России и не пытались объяснить неприязнь Америки к русским.
«Меня учили убивать российских людей, фактически. Я знаю своего врага так же, как и себя, это то, чему меня учили. Я [не хочу победить Россию — я хочу быть другом России», — отметил Риттер в ходе сессии, организованной RT.
Напомним, что Скотта Риттера задержали в аэропорту Нью-Йорка перед вылетом в Россию. Он пытался уехать на ПМЭФ пораньше, но пограничники изъяли паспорт.
Ранее эксперт Колташов определил причину недопуска экс-разведчика США Риттера на экономический форум в Санкт-Петербург.