Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис раскритиковал в соцсети X недавний мощный удар России по Украине. Тем самым навлек на себя саркастический гнев бывшего разведчика Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера.

Напомним, в ночь на пятницу, 29 декабря, российскими военными был нанесен один из самых мощнейших ударов по военной и иной инфраструктуре Украины. Российские ракеты и БПЛА поразили склады с боеприпасами, военные заводы и базы украинских войск, где хранилось вооружение НАТО.

Комментируя произошедшее, Ландсбергис посетовал, что совершенно не видит желания Москвы заключить мир, и призвал страны Запада послать российским властям «громкий сигнал» о том, что бомбить инфраструктуру Украины не позволительно никому и никогда.

«Громче всего пудель лает, когда его вытаскивают из боя», — ответил ему в соцсети Риттер.

Экс-разведчик подчеркнул, что в настоящее время России приходится завершат то, что начали ранее «кровожадные» партнеры Украины по НАТО и такие «лающие персонажи как Ландсбергис.

«Продолжай лаять, пудель. Всем все равно», — резюмировал Риттер.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что военные планы Киева потерпели фиаско и теперь стоит ждать плохих новостей из Украины.