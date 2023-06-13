Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал подрыв Каховской ГЭС актом экологического терроризма ВСУ

Киевский режим президента Владимира Зеленского во всю старается хоть как-то привлечь угасающее с каждым днем внимание западных кураторов на фоне буксующего контрнаступления.

Именно на это, как считает экс-разведчик спецслужб США Скотт Риттер, и был направлен подрыв Каховской ГЭС, спровоцировавший фактическую экологическую катастрофу в нижнем течении русла Днепра.

«Это не было сделано для достижения военного преимущества. Дамбу уничтожили по политическим соображениям. Это был акт экологического терроризма. Это было сделано, чтобы вызвать прилив энтузиазма в странах Запада, чтобы они снова возненавидели Россию», — сказал Скотт Риттер в своем аккаунте в соцсетях.

Американец добавил, что не за горами в июле саммит НАТО в Вильнюсе, и в Киеве хорошо понимают, если не оживить западную поддержку, то в противостоянии с в разы превосходящей по мощи ВСУ российской армией все будет кончено.

Ранее ясновидящая Инна Мишина рассказала о своем последнем сне, в котором узнала дату окончания СВО. По словам экстрасенса, ей явился старец и заявил, что осталось 108 дней.