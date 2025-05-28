Экс-ректор КФУ на десятки лет отправится в колонию за убийство криминального авторитета

Бывшего ректора признали виновным в организации убийства криминального авторитета Айдара Исрафилова из Елабуги и приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Навстречу следователям на заседании не пошли. Гособвинение просило 25 лет колонии.

Преступление произошло в 1999 году, когда Гафуров занимал пост главы Елабуги. По версии следствия, он обратился к лидерам ОПС «29-й комплекс» с просьбой устранить Исрафилова, с которым у него был конфликт. Первое покушение оказалось неудачным, но второе завершилось убийством — бизнесмена застрелили у спорткомплекса ЦСКА в Москве.

Защита настаивала на недоказанности вины, указывая, что обвинение основано лишь на показаниях членов ОПС. Адвокаты напомнили, что ранее прокуратура закрывала дело из-за отсутствия улик против Гафурова, и требовали либо оправдательного приговора, либо прекращения дела за сроком давности. Однако суд счел доказательства достаточными и отклонил ходатайства защиты.

Помимо тюремного срока, суд частично удовлетворил гражданский иск родственников погибшего, взыскав с Гафурова 60 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор еще может быть обжалован. Само дело тянулось четверть века, получило неожиданную развязку.

Ранее были раскрыты подробности об экскурсии, на которой умер ректор в монументе «Родина-мать».