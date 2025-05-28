Раскрыты подробности об экскурсии, на которой умер ректор в монументе «Родина-мать»

Экскурсия внутри монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде, во время которой скончался ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков, проводилась на законных основаниях. Об этом изданию «Газета.Ru» заявили в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва».

Чесноков входил в официальную делегацию и получил разрешение на осмотр внутренних конструкций скульптуры. По предварительным данным, мужчине стало плохо во время подъема. Коллеги утверждают, что до поездки он не жаловался на здоровье и не имел хронических заболеваний.

В музее подчеркнули, что спуск был разрешен, а экскурсия была законной. Все процедуры были соблюдены

«Предварительно были разъяснены правила посещения и меры безопасности. После проведения ознакомительного осмотра внутреннего пространства скульптуры „Родина-мать зовет!“ во время спуска вниз одному из посетителей стало плохо. Сотрудниками музея была оказана первая помощь, немедленно вызвана бригада скорой медицинской помощи, к сожалению, он умер до ее прибытия», — прокомментировал музей.

Отметим, что по предварительной версии, причиной смерти ректора стал оторвавшийся тромб.

Ранее сообщались подробности о происшествии в монументе на Мамаевом кургане.