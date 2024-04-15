Экс-сенатор Блэк: Израиль втягивает США в масштабную войну

Бывший сенатор США Ричард Блэк пообщался с телеканалом RT о конфликте Израиля и Ирана. По его мнению, Иерусалим делает все, чтобы втянуть Вашингтон в войну, которая может стать действительно крупной на Ближнем Востоке.

Иран устроил удар возмездия по Израилю к ночи 14 апреля. Эта атака стала местью страны за израильский обстрел в Дамаске по иранскому посольству, где погибли семь высокопоставленных сотрудников. По мнению политика Блэка, Израиль знал болевую точку Ирана, а также пытается провоцировать всеми силами США для участия в конфликте. Вероятно, израильской стороне нужен сильный союзник.

«Для Нетаньяху святой Грааль — привлечь США к непосредственному участию в боевых действиях на стороне Израиля в его войне против палестинского народа», — отметил экс-сенатор.

При этом Иран не планировал устраивать кровопролитие, а лишь показал, что способен на активные действия. Об этом говорит то, что Тегеран заранее сообщил о запуске беспилотников.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ прокомментировали обострение между Ираном и Израилем. В ведомстве объяснили, почему не стали осуждать ни одну из сторон.