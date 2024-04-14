Захарова напомнила о том, что Израиль не осуждал удары Украины по территории РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала на отсутствие со стороны Израиля осуждения ударов Украины по российской территории.

Об этом она написала в мессенджере и прокомментировала таким образом призыв посла Израиля в РФ Симоны Гальперин осудить массированную атаку Ирана на еврейское государство.

«Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц», — написала Захарова.

На Ближнем Востоке продолжает обостряться ситуация между Ираном и Израилем. Отношения двух стран ухудшились после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию в секторе Газа.

Конфликте с правящей в Газе группировкой ХАМАС обострился 7 октября 2023-го года. Тогда же боевики выпустили по территории Израиля порядка пяти тысяч ракет.

Ранее мы сообщали, что посольство РФ в Иране отслеживает ситуацию с захваченным спецназом страны судном, на борту которого находятся граждане России.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ранее также заявила, что Тегеран в настоящее время остался изолированным после атаки Ирана на Израиль.