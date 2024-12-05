Экс-сенатор Савельев пожаловался на размер телевизора в СИЗО

Бывший сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, содержащийся в московском СИЗО-1 «Матросская тишина», пошутил с представителями Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) о «невозможных условиях» в изоляторе из-за телевизора. Об этом сообщила корреспондент «Газеты ОНК» Мария Ботова, являющаяся членом комиссии.

Ботова уточнила, что Савельев находится в специальном изоляторе «Кремлевский централ» на территории «Матросской тишины», где недавно провели ремонт.

Бывший сенатор делит камеру, рассчитанную на восемь мест, с тремя сокамерниками, обвиняемыми в «экономических» преступлениях, добавила Ботова.

Арестованные имеют в распоряжении телевизор и холодильник. По мнению члена ОНК, Савельев пребывает в «прекрасном настроении и в отличной физической форме». Во время беседы с общественниками он с юмором заметил, что условия невыносимы, и ему хотелось бы телевизор побольше.

Ранее сообщалось, что «Дом.РФ» выставил на торги СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге.