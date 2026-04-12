Экс-силовик под прицелом: Британия впервые лишила гражданства за связь с Россией

Буллен, ранее прослуживший более десяти лет в полиции графства Хартфордшир, утратил гражданство по решению главы британского МВД Шабана Махмуд. Обычно такой шаг применяют в отношении подозреваемых в терроризме или организованной преступности, однако в данном случае поводом стали подозрения в возможной причастности к деятельности в интересах иностранного государства.

В письме МВД, которое обнародовал сам Буллен, говорится, что лишение гражданства соответствует общественным интересам, при этом доказательства не могут быть обнародованы в интересах национальной безопасности. Сам Буллен отрицает какие-либо нарушения. В ноябре 2024 года его остановили сотрудники контртеррористической полиции в аэропорту Лутон, допрашивали в течение четырех часов и изъяли электронные устройства. На допросе его спрашивали, в частности, об отравлении Скрипалей в Солсбери в 2018 году.

В период службы в полиции Буллен контактировал с российскими правоохранительными органами и участвовал в месячной стажировке в Санкт-Петербурге. В своих социальных сетях он публиковал материалы с критикой Украины. Сейчас 45-летнему Буллену, который живет в России с 2014 года, женат на россиянке и воспитывает четверых детей, периодически возвращаясь в Британию к родственникам. В 2022 году он получил российское гражданство, назвав это в интервью Sports.ru исполнением мечты. Мужчина ведет англоязычные медиа петербургского футбольного клуба «Зенит».

Буллен намерен опротестовать решение о лишении британского гражданства, но при этом спокойно относится к ситуации и не планирует возвращаться на родину. Переезд в Россию был его целью с подростковых лет — впервые он приехал в страну в 1999 году в возрасте 18 лет. Когда в начале 2000-х его планы сорвались, Буллен вернулся в Британию и пошел служить в полицию, где провел 11 лет, после чего ему все же удалось переехать в Россию.

Ранее сообщалось, что эмигрировавший в США комик-иноагент собирается оформить будущему ребенку российский паспорт.