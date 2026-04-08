Эмигрировавший в США комик-иноагент Поперечный собирается оформить будущему ребенку российский паспорт

Эмигрировавший в США стендап-комик Данила Поперечный*, который скоро станет отцом, заявил о намерении оформить будущему ребенку российское гражданство. Об этом сообщил сам комик на своем YouTube-канале.

В видео, юморист пояснил, что его супруга Полина Чистякова планирует рожать в Америке. Однако, по его убеждению, ребенок, рожденный в русской семье, должен иметь возможность распоряжаться своей судьбой. Именно поэтому Поперечный настаивает на получении российского паспорта параллельно с американским.

Комик подчеркнул, что гражданство РФ также необходимо для поездок в Россию, где остались их родственники.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.