Экс-солистка «Фабрики» Казанова пожаловалась, что ее изводит проблема с щелкающей челюстью
Фото: [пресс-служба Аптекарского огорода]
Российская исполнительница, бывшая солистка музыкального коллектива «Фабрики» Сати Казанова выложила в своем аккаунте в соцсетях пост, в котором призналась, что все последние годы безуспешно борется с последствиями вывиха челюсти.
По признанию певицы, врачи установили ей в рот специальное устройство, снимать которое разрешается только для чистки зубов.
«Раньше подобная проблема решалась бы только операбельным путем. Сейчас уже есть более гуманные и эффективные методы. Все, у кого щелкает челюсть, не шутите с этим, найдите хорошего гнатолога, сделайте МРТ суставов», - написала Казанова.
Исполнительница призналась, что грешит снятием устройства во время выступлений на сцене. В противном случае зрители будут слышать ее голос, снабженный «множеством шепелявых звуков», пояснила Казанова.
Ранее Сати Казанова призналась, что совершила ошибку, закрутив роман с итальянцем.