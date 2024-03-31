Экс-солистка «Фабрики» Казанова пожаловалась, что ее изводит проблема с щелкающей челюстью

«Раньше подобная проблема решалась бы только операбельным путем. Сейчас уже есть более гуманные и эффективные методы. Все, у кого щелкает челюсть, не шутите с этим, найдите хорошего гнатолога, сделайте МРТ суставов», - написала Казанова.